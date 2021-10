Chef du développement du football mondial à la FIFA, Arsène Wenger propose plusieurs solutions pour les arbitres. Le consultant de RMC, Daniel Riolo, considère l’ancien coach d’Arsenal comme une menace pour le football.

« L’arbitre de touche, ce n’est pas un chef de gare. Il n’est pas là simplement pour lever le drapeau. C’est un arbitre. Il est là pour signaler des choses qui peuvent se passer à droite à gauche. Il est là pour participer au jeu. Ce n’est pas juste un mec qui lève le drapeau pour dire s’il y a hors-jeu ou pas. (…) L’étape supplémentaire, c’est de l’effacer, de l’éliminer pour une machine, dont on ne mesure pas la fiabilité à 100%. Bon voilà, c’est Arsène Wenger », a indiqué le chroniqueur. Et d’ajouter : « Il a toujours été pro-machine, pro-élite, en faveur de tout ce que je déteste dans le football. Aujourd’hui, c’est pour moi le personnage le plus dangereux pour l’avenir du football ».