Zlatan Ibrahimovic, joueur de l’AC Milan, s’est exprimé concernant son avenir lors d’une interview accordée à Sky Italia.

Pour l’heure, Zlatan Ibrahimovic ne s’imagine pas partir, bien qu’il n’est pas non plus l’heure de discuter de sa possible prolongation qui, selon les rumeurs, pourrait courir jusqu’en 2022. « Quand je suis arrivé il y a six mois, Milan voulait un contrat plus long, mais pour être honnête avec moi-même, j’ai demandé à ne signer que six mois. Personne ne doit être mécontent. À la fin de la saison, nous verrons comment je serais, je ne veux pas bloquer Milan dans une situation négative. Un an à la fois, mais si je continue comme ça, je dis à Paolo Maldini : ‘Si tu ne me signes pas pour une autre année, je ne jouerai plus » a-t-il déclaré.

L’AC Milan souhaiterait en effet prolonger le joueur de 39 ans qui déjà été auteur de huit buts cette saison sur les quatre matchs disputés en Serie A.