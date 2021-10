Le défenseur central du Borussia Dortmund Mats Hummels parle de l’avenir de son jeune coéquipier et buteur norvégien Erling Haaland (21 ans) et lui adresse un conseil.

S’il est resté au club durant le mercato estival, Erling Haaland devrait quitter les Marsupiaux en fin de saison. Le Real Madrid et même le Paris Saint-Germain surveillent toujours les performances de l’ancien pensionnaire du Red Bull Salzbourg et pourraient même passer à l’action dans quelques mois. Sous contrat jusqu’en juin 2024, il ne devrait pas rester une saison supplémentaire et ainsi découvrir un grand club en 2022.

Malgré tout, son partenaire au BVB Mats Hummels lui a adressé un conseil et tente tant bien que mal de le convaincre de rester encore un petit moment dans la Ruhr. « Lherbe n’est pas toujours plus verte de l’autre côté. Vous devez vraiment être conscients de cela dans le football. Cela vaut beaucoup si vous avez un bon environnement, si vous vous sentez à l’aise avec les garçons et si vous pouvez aussi avoir beaucoup de succès. Il faut savoir apprécier cela, ce qui n’est pas le cas dans tous les clubs. Nous avons donc beaucoup à offrir à Erling (…). » Confie le défenseur central dans « Sport Bild. »