L’ancienne présentatrice de Téléfoot a témoigné sur les réseaux sociaux d’événements sexistes qui l’ont poussé à quitter TF1.

Les langues se délient depuis la diffusion hier soir du documentaire de Marie Portolano, « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste! » sur Canal+. Un documentaire dans lequel plusieurs femmes sont venu témoigner des violences sexistes qu’elles subissent dans le milieu du journalisme sportif. Parmi elles, Charlotte Namura a notamment évoqué le comportement de certains collègues alors qu’elle coprésentait l’émission Téléfoot, d’abord avec Christian Jeanpierre puis Grégoire Margotton

Mais portée par la diffusion de ce film, la journaliste est allé encore plus loin sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, elle évoque des faits plus graves qui ont eu lieu sur un plateau durant une Coupe du monde de football et auraient provoqué son départ de la chaîne en juillet 2019 : « J’ai été humiliée et insultée lors d’une coupure pub devant les consultants, l’invité, le public, la régie, les techniciens et les responsables. Aucune sanction. Aucune excuse. Jamais. Traumatisée et ce sentiment de ne pas être protégée. Ça fait partie des raisons de mon départ ». La jeune femme ne donne pas de noms mais évoque « quelqu’un de puissant ». « En parler ici me fait et du bien et peur. Ne me blâmez pas, ne cherchez pas à savoir qui. Tout se sait croyez-moi. J’ai attendu un an et demi avant de le dire. Ce n’est pas simple. Mais ça aidera, je l’espère ceux/celles qui le vivent », conclut-elle.