Le mercato de l’Olympique de Marseille n’est pas terminé. C’est Pablo Longoria qui l’affirme.

Le club a déjà recruté huit renforts depuis le début du marché estival : De La Fuente, Balerdi, Gerson, Ünder, Luan Peres, Guendouzi, Saliba et Lopez. Mais le président de l’OM n’est pas rassasié. Pablo Longoria est sur d’autre pistes. « Le mercato est ouvert jusqu’au 31 août, il faut être attentif. On a toujours dit qu’il faut encore d’autres joueurs. On a dit qu’on veut deux joueurs par poste et le mercato est ouvert jusqu’au dernier moment », a-t-il déclaré au micro de Canal+, à l’issue de la victoire en amical face à Villarreal (2-1).

L’OM est notamment sur deux dossiers chauds : Pol Lirola (Fiorentina) et Daniel Wass (Valence). Ces deux joueurs sont convoités pour le même poste de latéral droit. Le recrutement de l’un écarterait la piste de l’autre. Mais ce n’est pas tout. Des recrues additionnelles pourraient débarquer en cas de départs.