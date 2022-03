Dans une interview accordée à l’Équipe, Hugo Lloris, qui a prolongé jusqu’en juin 2024 avec Tottenham, explique qu’il n’a jamais eu l’intention de quitter l’Angleterre alors que son nom était associé à plusieurs clubs de Ligue 1.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Hugo Lloris a prolongé jusqu’en juin 2024 avec Tottenham où il devrait terminer sa carrière puisqu’il sera âgé de 37 ans. Avant de trouver un accord avec sa direction, plusieurs clubs de Ligue 1 ont pris des renseignements sur la situation du champion du monde 2018.

Ce jeudi, dans les colonnes de l’équipe, explique qu’il n’a jamais eu l’intention de quitter l’Angleterre: « A partir du moment où j’avais l’intention de donner la priorité à Tottenham, la question n’a pas pu se poser concrètement. Si j’avais décidé de partir, je l’aurais envisagé, mais à aucun moment je ne me suis dit que j’allais partir. Et quand les gens de ton club te respectent et t’estiment, tu fais attention à ces choses-là. »

Hugo Lloris, qui est actuellement avec l’équipe de france où il disputeras deux matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire, le 25 mars, puis l’Afrique du Sud, le 29 mars, est arrivé à Tottenham en 2012 où il a disputé 407 matchs toutes compétitions confondues.