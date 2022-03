Annoncé de retour en Ligue 1 l’été dernier du côté de l’OL ou de l’OGC Nice, Hugo Lloris est finalement resté à Tottenham. Le capitaine des Bleus revient sur ces rumeurs incessantes.

« J’arrivais en fin de contrat, donc je ne pouvais pas maîtriser les rumeurs. À partir du moment où j’avais l’intention de donner la priorité à Tottenham, la question n’a pas pu se poser très concrètement. Si j’avais décidé de partir, je l’aurais envisagé, mais à aucun moment je ne me suis dit que j’allais partir. Et quand les gens de ton club te respectent et t’estiment, tu fais attention à ces choses-là », a confié Hugo Lloris dans des propos accordés à L’Equipe.

Depuis, Hugo Lloris a prolongé avec les Spurs Tottenham avec qui il est lié jusqu’en juin 2024. Âgé de 35 ans, le portier des Bleus devrait finir sa carrière en Angleterre, là où il se plaît depuis 10 ans et son départ de l’Olympique Lyonnais pour 12,6 millions d’euros à l’époque.