Voici les réactions du capitaine des Bleus Hugo Lloris après le laborieux match nul (1-1) ramené d’Ukraine samedi soir, dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

« C’est fini l’euphorie de l’après-Coupe du monde 2018 », a notamment lâché le gardien français au micro de M6. « On était sur une vague de réussite et elle s’est un peu cassée. » Lloris pointe également « le manque d’engagement et d’agressivité », mais aussi « un peu le manque de confiance et pas mal d’évolution en termes de joueurs ». Un message à peine voilé au sélectionneur.

Voici également la réaction plus en longueur du capitaine des Bleus en vidéo (source FFFTV) :