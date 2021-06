Sélectionneur de l’Equipe de Hongrie, Marco Rossi évoque le match et l’énorme défi qui attend son groupe face à l’Equipe de France ce samedi à partir de 15 heures.

Devant les médias, l’Italien s’est exprimé et trouve que les tricolores sont favoris du match, mais aussi de la compétition. « La France est favorite pour remporter cette compétition même s’il y a cinq ou six autres équipes qui sont bonnes, a assuré le coach italien. Elle a Kylian Mbappé qui est un attaquant formidable, et d’autres grands joueurs. On doit espérer que la France ne soit pas à la hauteur, sinon ce sera très compliqué. Nous savons que leur équipe vaut 900 millions d’euros et la nôtre 60. D’un point de vue tactique, face à une équipe aussi rapide il faut faire un gros pressing. On va être obligé de laisser des espaces, mais on va avoir le même système que face au Portugal. »