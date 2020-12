Officiel, Lionel Messi et le FC Barcelone punis pour l’hommage à Diego Maradona.

C’est officiel, la FIFA n’a pas de cœur. Buteur contre Osasuna (4-0), dimanche dernier en Liga, Lionel Messi a célébré son but d’une superbe façon. En rendant hommage à Diego Armando Maradona. En effet, la Pulga a retiré son maillot, et sous celui-ci, elle portait la tunique des Newell’s Old Boys. Club de cœur de l’ailier argentin, et écurie par laquelle est passé El Pibe de Oro entre 1993 et 1995.

Mais forcément, l’arbitre a fait son boulot, et avait adressé un carton jaune à Messi pour avoir retiré son maillot. Dans les règles de l’art. Une décision que le Barça a directement contestée. Le club Catalan, à la sortie du match, a écrit à la Ligue pour faire appel, et pour retirer la sanction. Une demande rejetée, comme nous le rapporte ce mercredi Mundo Deportivo. Selon leurs informations, le joueur a écopé d’une amende de 600 euros, pendant que les Blaugrana devront payer 180 euros. Mais un si joli hommage, cela n’a pas de prix.