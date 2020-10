La famille Higuain investit Miami ! Bien connu du championnat américain (60 buts et 68 passes décisives en 217 apparitions) pour ses passages à Columbus Crew et DC United, Federico Higuain (35 ans) s’est engagé cette saison avec la franchise de David Beckham.

“Federico a été un grand joueur dans ce championnat. Nous avons été ravis d’ajouter plus de profondeur d’attaque, d’expérience et de capacité de jeu à notre liste lorsque cette opportunité s’est présentée” a communiqué le club américain sur ses réseaux sociaux.

Official: Federico Higuaín ✍️



Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!