Gonzalo Higuain n’a pas manqué d’éloges pour évoquer la saison de Karim Benzema au micro de la télévision argentine.

Dans une interview accordée au média sud-américain TyC Sports cette semaine, le buteur argentin Gonzalo Higuain a encensé son ancien coéquipier du Real Madrid, Karim Benzema. L’Argentin de 34 ans, qui évolue aujourd’hui sous les couleurs de l’Inter Miami, a expliqué avoir toujours eu de bonnes relations avec l’ancien Lyonnais.

« Je connais Karim depuis que j’ai 19 ans. On s’entendait bien, on était en concurrence pour le même poste, mais on a toujours eu une bonne relation. Ça ne m’étonne pas qu’aujourd’hui il soit le meilleur joueur du monde. »