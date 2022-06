Après le match amical de cet après-midi, Heung-min Son a eu l’occasion d’échanger avec son idole, Neymar.

Interrogé au micro d’ESPN ce jeudi après la victoire du Brésil face à la Corée du Sud (5-1) en match amical, Emerson Royal a dévoilé une anecdote amusante au sujet de son coéquipier de Tottenham, Heung-min Son.

« Son me pose des questions sur Neymar, il me dit ‘Est-ce qu’il me connaît ?’ Je réponds: ‘Hey Son, bien sûr qu’il te connaît, mec. Tout comme tu l’admires, il peut t’admirer aussi. Tu es une star’. »