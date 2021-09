Viré de Canal+ après la polémique sur son sexisme latent, Pierre Ménès avait accusé Hervé Mathoux de ne pas l’avoir soutenu. Voici la réponse de l’intéressé.

« Tout le monde est capable de faire la différence entre soutenir quelqu’un frappé par la maladie, et soutenir quelqu’un mis en cause dans des comportements. Je comprends que Pierre soit déboussolé par ce qui lui arrive. Il a pris la foudre et on sait que dans notre monde médiatique, ça part très fort. Se répandre sur les réseaux sociaux, dans les médias… C’est pour ça que je ne lui en veux pas. Mais j’espère qu’il va se remettre en cause plutôt qu’accuser tout le monde à tort et à travers », a déclaré Hervé Mathoux sur France Info.