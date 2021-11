Lucas Tousart rêve des bleus. Le milieu de terrain qui évolue au Hertha Berlin rêve toujours de porter le maillot de l’équipe de france même s’il est conscient que la concurrence à son poste est rude: « les joueurs du Bayern, mais aussi Moussa Diaby de Leverkusen font partie de l’équipe nationale. L’entraîneur Didier Deschamps se tourne vers la Bundesliga. Vous avez une bonne visibilité ici. Mais je sais que je dois continuer à m’améliorer individuellement et le Hertha aussi collectivement. La concurrence dans l’entrejeu français est énorme : N’Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso. C’est difficile d’entrer dans l’équipe. J’en étais probablement plus proche quand je jouais encore à Lyon. Les entraîneurs regardent principalement la Ligue des Champions et la Ligue Europa. J’étais sur cette scène avec Lyon, pas encore avec le Hertha. Cela prendra donc du temps, mais l’équipe nationale reste définitivement mon objectif. »

Cette saison, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues pour une passe décisive.