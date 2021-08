Alors qu’il y a des nouveaux noms dans la liste de l’équipe de France, Didier Deschamps a justifié ses choix en conférence de presse.

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 joueurs sélectionnés pour les trois prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2022. Une liste avec quelques surprises, notamment les premières d’Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Rome), Theo Hernandez (Milan AC) et Moussa Diaby (Bayer Leverkusen). Interrogé à propos de ses 4 nouveaux visages, le sélectionneur des Bleus s’est justifié face aux médias.

« Ce n’est pas anodin, on suit ces joueurs depuis plusieurs années. J’estime que le potentiel est là. Ils sont habitués au haut niveau, ce n’est pas pour faire de la nouveauté. J’ai conscience que c’est un moment merveilleux pour eux, c’est une première eux, à eux de faire en sorte d’y revenir régulièrement. Ils ont le potentiel. »