Champion d’Europe avec le Bayern Munich et aujourd’hui en Equipe de France, Lucas Hernandez doit beaucoup au club bavarois.

Interrogé par “RTL” juste avant le match face à la Croatie mercredi soir, il est revenu sur la confiance accordée par son entraîneur au Bayern Munich, Hansi Flick.

“Le Bayern a fait un très grand effort en payant cette somme pour moi et maintenant c’est à moi de rendre cette confiance. Je suis prêt, mentalement je suis plus motivé que jamais. Je vais tout faire pour faire une bonne saison avec le Bayern et avec l’équipe de France”, a déclaré le défenseur des Bleus.