Messi continue bien sa route avec le FC Barcelone. Pour le correspondant de RMC en Espagne Fredéric Hermel, Leo Messi n’a pas eu d’autres choix que de rester même si au final ce n’était pas vraiment ce qu’il souhaitait.

Pour le correspondant, “Messi ne s’imaginait pas continuer au Barça, il avait décidé de partir. Il a peut-être été mal conseillé d’un point de vue juridique. Car la Covid n’a pas changé les choses par rapport à sa clause de départ. En plus, la Liga a validé la clause libératoire de 700 millions d’euros. Messi ne va pas au procès, car il avait peur de le perdre. Il a fait une lettre recommandée à son club, il n’a même pas discuté avec les dirigeants… C’était une guerre juridique, et Messi l’a perdu. (…) Mais en fait, aucun club était prêt à payer 100 ME pour Messi, comme cela a été le cas pour Cristiano Ronaldo à la Juventus“, a-t-il expliqué dans l’After Foot.