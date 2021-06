Meilleur buteur de l’Equipe de France, Thierry Henry est impressionné par la carrière et les performances de Kylian Mbappé.

“C’est le genre de gars qui peut transformer un match nul en victoire, une défaite en match nul et parfois une défaite en victoire tout de suite. Il a ce talent. Avoir un joueur comme lui est tout simplement incroyable. Non seulement ce qu’il peut faire, mais à quel point il est intelligent avec le ballon. Il utilise son cerveau quand il joue et j’aime ça chez lui. Nous sommes si heureux qu’il soit Français.” s’est enflammé le champion du monde 98 pour « Goal. »