C’est fait, Achraf Hakimi est un joueur du Paris Saint-Germain. Voici les premières impressions de l’international marocain qui s’est confié sur le site officiel du club.

« J’arrive dans un des clubs les plus prestigieux du monde. Je ressens beaucoup de fierté aujourd’hui. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les fans et de ressentir la ferveur extraordinaire qui règne au Parc des Princes. Je partage avec le staff et les joueurs les mêmes ambitions très élevées et ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi. Je suis un défenseur, avec l’âme d’un attaquant. J’aime apporter ma pierre à l’édifice offensif, être dans l’attaque et je pense qu’ici il y a de grands joueurs qui peuvent m’aider sur cet aspect (…) En défense, je peux jouer à 3, 5, 4, 2. Tout ce dont l’entraîneur a besoin. Je suis à sa disposition et à celle de l’équipe. Avant de venir, j’ai parlé un peu avec le coach de l’idée, de ce qu’il attend de moi et de ce qu’il pense de moi pour l’équipe. »