De retour au Paris Saint-Germain après sa sélection avec le Brésil durant la trêve internationale, Neymar semble avoir retrouvé des couleurs en sélection.

La star brésilienne du PSG est très attendu dès ce mardi soir pour la rencontre de Ligue des champions face au RB Leipzig. Et Habib Beye pense que l’ancien du FC Barcelone est sur le chemin de la rédemption et va retrouver son meilleur niveau. « Est-ce que Neymar peut redevenir un joueur clé du PSG ? Oui, vu son talent, sans aucun problème. On en reparlera en février ou en mars et peut-être qu’on aura un autre jugement sur Neymar. La pression sur lui est énorme. Je pense qu’il est ce qu’il a décidé d’être, c’est aussi simple que ça. Mais la vérité de Neymar c’est ça : c’est un joueur exceptionnel et qui restera exceptionnel quoi qu’il arrive, » a commenté Beye sur C+.