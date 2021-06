Consultant pour la télévision et « Canal+ » depuis plusieurs années, Habib Beye a trouvé un accord pour rejoindre le staff du Red Star qui évolue aujourd’hui en Nationale 1, équivalent de la troisième division en France.

Annoncé un temps à Angers ou encore même à Marseille, l’ancien défenseur de l’OM va entrer dans le monde des entraîneurs en venant donner un coup de pouce au staff du club francilien, plus précisément en tant qu’adjoint. Le Red Star a officiellement annoncé l’arrivée d’Habib Beye en tant qu’adjoint. « Le Red Star réaffirme son ambition et sa volonté de s’inscrire de manière pérenne au haut niveau et renouvelle sa confiance au staff actuel. L’encadrement sportif est renforcé avec l’arrivée d’Habib Beye qui intègre le staff de Vincent Bordot, » peut-on lire dans ce communiqué.