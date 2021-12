Le Klassiker entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich (2-3) a été très spectaculaire. Mais il a également été le théâtre de plusieurs polémiques ce samedi en Bundesliga. Après la rencontre, Erling Haaland et Jude Bellingham n’ont pas hésité à dire tout le mal qu’ils pensaient de l’arbitre du match Felix Zwayer…

Haaland : « Je pense que c’était un scandale en ce qui concerne l’arbitrage. C’était un penalty clair. J’ai dit à l’arbitre : ‘Pourquoi n’êtes-vous pas simplement allé regarder (l’écran vidéo de la VAR, ndlr) ?’. Il a dit ‘ce n’est pas nécessaire’ comme un arrogant… Non, je dois me calmer un peu maintenant. Il a été arrogant, je n’en dirais pas plus », a lâché le Norvégien devant les médias.

Bellingham : « Pour moi, ce n’était pas un penalty, vous savez. Hummels ne regarde même pas le ballon, et il ne se bat pas pour ça, il le touche, et je ne pense pas qu’il regarde la balle. On peut regarder bien d’autres décisions dans ce match. Vous donnez à un arbitre, qui a déjà truqué un match, le plus grand match d’Allemagne. A quoi vous attendez-vous ? », a lâché l’Anglais au terme de la partie.