Attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland est un véritable phénomène. Si l’international norvégien de 20 ans enchaîne les buts depuis le début de sa carrière, il possède aussi un vrai talent pour le saut en longueur.

C’est la petite info insolite du jour. Selon les informations du site spécialisé, « Age-record125nm.com« qui recense les performances mondiales réalisées par des enfants entre 5 et 19 ans, l’attaquant du BVB détient le record du saut en longueur sans élan avec un bond monumental à près de 1m63 et tout cela à l’âge de 5 ans. Même aujourd’hui en 2021, c’est lui le détenteur de ce record et personne ne l’a pour le moment détrôné. Une petite info qui prouve que ce garçon est hors-norme et que l’avenir s’annonce tous simplement radieux pour lui. Rappelons qu’à 20 ans, Erling Haaland mesure 1m94 pour 88 kilos.