Alors que la clause libératoire d’Erling Haaland sera bientôt active, la presse espagnole révèle que le joueur aurait déjà conclu un pacte avec le Real Madrid.

Ces derniers jours, les feuilletons Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo ont mis l’avenir d’Erling Haaland en second plan. Pourtant, le Norvégien qui a inscrit 62 buts en 62 matchs de Bundesliga dans sa carrière reste l’un des prodiges les plus convoités de la planète. Chelsea en avait fait sa priorité dès cet été, mais les Blues ont finalement pris la décision de dépenser 115 millions d’euros pour s’offrir Romelu Lukaku au lieu de lâcher les 175 millions d’euros exigés par le Borussia Dortmund.

Mais la situation du Cyborg de 21 ans va bientôt changer puisqu’une clause libératoire de 75 millions d’euros prendra effet à partir du 1er septembre à en croire les informations de Marca. Le média espagnol précise que le montant pourrait grimper à 90 millions d’euros en fonction des performances du joueur mais qu’en cas d’accord avec un autre club, Erling Haaland ne pourra le rejoindre qu’en janvier 2022, à l’ouverture de la prochaine période des transferts. Son agent Mino Raiola et l’entourage du joueur ont déjà pris la température auprès de certains cadors européens. Ils étaient notamment à Madrid et Barcelone il y a quelques mois pour visiter les infrastructures des deux clubs. Marca évoquerait même un pacte conclu entre Haaland et les Merengues pour rejoindre la Maison Blanche l’an prochain. Reste à savoir si cette arrivée de la star du BVB remettra en question l’avenir d’un autre prodige : Kylian Mbappé.