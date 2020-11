L’EA Guingamp a arraché le match nul 2-2 ce soir face à l’AC Ajaccio dans le match de clôture de la 11e journée de Ligue 1.

EA Guingamp – AC Ajaccio 2-2 : Le club corse a trouvé l’ouverture sur des buts de Riad Nouri (22e) et Bevic Moussiti Oko (54e), contre des réalisations corses de Yannick Gomis (49e) et Lloyd Palun (92e). Avec 13 points, l’En Avant occupe la treizième place. L’ACA est 17e avec 11 unités, et une longueur d’avance sur le barragiste Rodez.

Ce 11e acte, marqué par le report du match entre Nancy et Troyes, a vu le Paris FC s’incliner lourdement contre Auxerre (0-3). Malgré cette défaite, le club francilien reste aux commandes avec cinq points d’avance sur le Stade Malherbe de Caen.

