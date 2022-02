… il a signé à Newcastle pour « gagner la Ligue des champions » (sic) !

Recrue majeure de Newcastle cet hiver, Bruno Guimarães vise les sommets avec le club anglais. Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais cet hiver contre un peu plus de 40 millions d’euros, Bruno Guimarães espère devenir l’un des grands artisans de l’opération sauvetage de Newcastle, actuellement 19e de Premier League. Interrogé sur le site officiel des Magpies, le Brésilien de 24 ans a expliqué son choix de quitter l’OL en cours de saison.

« Ce qui m’a convaincu de rejoindre Newcastle ? Je pense que c’est le projet. Tout m’a été présenté de façon très ouverte. On sait que Lyon traverse une période difficile à cause de la pandémie. Je n’ai jamais caché ma volonté de jouer en Premier League donc j’ai vu ça comme une grande opportunité, intéressante, un projet ambitieux qui vise le succès. Je veux vraiment gagner moi aussi, donc on se correspond. Le projet de Newcastle est plus qu’intéressant. L’idée cette saison est de rester en Premier League. Mais à l’avenir, l’objectif principal est d’être en Ligue des Champions et éventuellement de la gagner. »

Une telle ambition peut prêter à sourire tant le club souffre cette saison en Premier League. Mais elle reste légitime à long terme. Rappelons que Newcastle est désormais le club au plus riche propriétaire au monde : le fonds souverain d’Arabie saoudite.