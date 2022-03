Ancienne grande tête du football international, Michel Platini, qui a déjà eu l’occasion de converser avec Vladimir Poutine, tente de lui envoyer un message pour qu’il mette fin à sa folie.

« Je voulais dire à tous mes amis ukrainiens, tous ces fantastiques femmes et hommes que j’ai rencontrés durant ma carrière de footballeur et de manager, combien je suis à leur côté avec mon cœur et mes pensées, dans ces heures de souffrance et d’horreur. J’admire leur courage et leur unité. Ils sont un exemple pour le reste du monde, et pour chacun de nous, du combat pour la liberté. J’appelle le président Poutine, avec qui j’ai souvent discuté de football et de sport, à immédiatement cesser de bombarder l’Ukraine, à arrêter cette agression pour entamer un vrai dialogue diplomatique sans délai en faveur de la paix« , a déclaré Michel Platini dans un communiqué envoyé à l’agence AP.