Alors que Manchester City n’a besoin que d’un point, face à Aston Villa, pour gagner la Premier League, Guardiola a fait l’éloge du championnat au détriment de la Ligue des Champions.

« Gagner la Premier League c’est plus difficile que gagner la Ligue des Champions. Ce sont beaucoup de semaines, beaucoup de matchs et beaucoup de blessures, des bonnes et des mauvaises périodes. Notre plus grand succès c’est avoir réussi à le faire ces dernières années. Je ne dis pas que la LDC n’est pas importante, bien sûr qu’elle l’est et on adorerait être à Paris la semaine prochaine, mais jouer 38 journées, c’est different d’avoir à gagner six ou sept matchs… » a lancé Guardiola, qui a besoin d’un point pour gagner sa quatrième Premier League.