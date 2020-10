Pep Guardiola fait encore des cauchemars de ce match contre Lyon.

Après son élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions 2019-2020 contre l’Olympique Lyonnais (1-3) en août dernier, Guardiola ne s’en remet pas. L’entraîneur des Citizens a encore une fois évoqué face aux médias cette défaite contre les Gones.

“C’était un moment compliqué, je me sens responsable de la défaite. Le club et les joueurs ont tout donné, je me sens responsable de ne pas avoir atteint nos objectifs. Nous devons accepter la réalité, nous n’étions pas assez bons. Nous n’avons pas mal joué. Nous avons bien joué, nous avons eu notre chance, mais nous avons fait des erreurs qui, dans cette compétition, vous empêchent d’aller plus loin. (…) Je me sens mal vis-à-vis des joueurs. C’est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, et nous chercherons à la saisir”, a indiqué le technicien en conférence de presse.