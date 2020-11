Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola est revenu sur la situation de Lionel Messi et les rumeurs qui envoient la star du FC Barcelone chez les Cityzens.

S’il connaît bien le joueur du FC Barcelone, Pep Guardiola ne serait pas forcément d’accord pour accueillir l’Argentin dans les mois à venir. Il préfère que la Pulga termine sa carrière au Barça, quitte à froisser ses dirigeants ou même les supporters des Sky Blues.

« Lionel Messi est un joueur de Barcelone. Comme personne, j’ai une immense gratitude pour ce que le Barça a fait pour moi comme joueur de l’académie et comme manager. Ce que je veux, c’est qu’il termine sa carrière là-bas. Je ne sais pas ce qu’il pense. Nous n’avons que des objectif incroyables en tête. » Confie l’ancien technicien du FC Barcelone lors d’un rendez-vous devant les médias. L’arrivée de Messi en Angleterre au cours de la saison prochaine paraît aujourd’hui de plus en plus délicate. Affaire à suivre…