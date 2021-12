Raheem Sterling possède quelques pistes en Europe et son nom circule aussi au FC Barcelone. Son entraîneur Pep Guardiola n’a pas fermé la porte à un départ de l’Anglais en Catalogne.

« Je n’en ai aucune idée, pas que je sache… Et même si je le savais, je ne vous dirais rien. Barcelone reste un club attractif, plus qu’attractif même. La ville, le club, son histoire : tout ça séduit toujours un entraîneur ou un joueur. Et si le Barça est intéressé par l’un de nos joueurs, ils mettront toute la cavalerie en marche. Le Barça, dans les bons et les mauvais côtés, peut faire ce qu’il veut », a indiqué le technicien.