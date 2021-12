De retour à l’Atletico Madrid dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat de 40 millions d’euros, Antoine Griezmann a fait le bilan de ses deux saison passées en Catalogne. Pour lui, ce passage était loin d’être un échec.

« Ce n’était pas non plus catastrophique puisque j’ai toujours fait presque 20 buts chaque saison. Pour moi, c’est une immense fierté d’avoir joué à Barcelone, j’étais très heureux d’y aller, avec des coéquipiers extraordinaires et j’ai beaucoup appris des coachs même si parfois je ne jouais pas, même si ça a été compliqué par moment.

Là (à l’Atletico, ndlr), on m’aime comme je suis et ce que je suis donc je pense que c’est parfait pour tout le monde », a expliqué Antoine Griezmann pour Téléfoot.

