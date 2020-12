Accusé d’avoir développé une « alerte Ouïghour », grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, pour aider les autorité chinoises à surveiller ce peuple à majorité musulmane, l’entreprise Huawei est dans l’œil du cyclone. Sponsorisé par la marque chinoise, Antoine Griezmann a décidé de mettre un terme à son contrat avec ce géant de la téléphonie.

A en croire les récentes informations, l’entreprise Huawei, spécialisée dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, risque de voir son chiffre d’affaire baisser dans les prochains mois. The Washington Post et IPVM, média d’investigation spécialisé dans la vidéosurveillance, assurent que le géant chinois de l’électronique aurait participé à la répression et à la surveillance spécifique des Ouïghours en Chine. Pour rappel, ce peuple turcophone, en majorité de religion musulmane sunnite, estimé à un million d’individus, vit dans la région autonome du Xianjang, en Chine, où il y serait réprimé par l’intermédiaire de « camps de rééducation et de formation professionnelle ». En d’autres termes, des camps de concentration. Sur place, le gouvernement chinois utiliserait de nombreux dispositifs de surveillance pour veiller à ce qu’aucun Ouïghour ne quitte cette zone.

Suite à ces révélations, Antoine Griezmann, sponsorisé par Huawei, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il mettait un terme à son contrat avec la marque chinoise. Un beau geste qu’on ne peut qu’applaudir.