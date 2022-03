L’international français Antoine Griezmann se lance dans la mode. Tout comme Zinédine Zidane quelques années auparavant, la marque espagnole Mango fait confiance à l’international français pour sa prochaine campagne.

Antoine Griezmann l’a officialisé sur ses réseaux sociaux, il sera la nouvelle égérie de la marque Mango pour la prochaine campagne. “Antoine possède cette essence désinvolte, décontractée et authentique que la marque cherche à transmettre à travers ses collections urbaines et cosmopolites“, affirme la marque à travers un communiqué de presse. Quelques années auparavant un certain Zinédine Zidane a été l’égérie de Mango, une campagne qui à l’époque avait bien marché.