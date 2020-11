Ils ont voulu le défendre… mais ils lui causent du tort ! En prenant publiquement la parole pour dénoncer le comportement de Lionel Messi au FC Barcelone, les proches d’Antoine Griezmann ont mis ce dernier dans une fâcheuse posture.

Eric Olhats, l’ancien agent d’Antoine Griezmann, a déclaré dans une interview accordée à France Football tout le mal qu’il pensait de Lionel Messi. « Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil. (…) C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui », a-t-il déclaré à l’endroit de l’Argentin. L’oncle de Grizou, Emmanuel Lopes, en a remis une couche sur M6, affirmant en substance que les entraînements étaient très légers au Barça, avec un programme dicté par Messi.

Ces deux sorties médiatiques virulentes mettent Antoine Griezmann dans l’embarras. Actuellement avec l’équipe de France, il appréhende son retour à Barcelone. L’Équipe affirme dans son édition de samedi que l’attaquant des Bleus « ne vit pas très bien les critiques de ses proches visant Messi, et le leur a fait savoir ». Il est vrai que quand on a de tels amis, on n’a pas besoin d’ennemis !