Antoine Griezmann est une nouvelle fois dans l’œil du cyclone au FC Barcelone. Des prestations de plus en plus décevantes, ainsi qu’un déclassement dans la hiérarchie de Ronald Koeman. Le Français doit-il faire le forcing pour partir ?

Le FC Barcelone veut conserver Antoine Griezmann. C’est du moins ce qu’affirment les dernières rumeurs du côté de la Catalogne. D’après le quotidien Sport, cette décision a été prise dans les hauts lieux de la direction du Barça. Pourtant l’international Français est devenu le bouc-émissaire des socios, alors à situation désespérée mesure désespérée ?

Dimanche dernier, le Barça menait 0-1, et non sans peine sur la pelouse d’Huesca. Griezmann, remplaçant au coup de sifflet, n’est entrée en jeu qu’à la 81e minute de jeu. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid a même perdu sa place de titulaire au profit du Danois Martin Braithwaite. Et rien n’indique que la situation s’arrange de sitôt. Alors le Champion du monde 2018 doit-il partir au clash, au bras de fer avec le FC Barcelone pour forcer un départ ? Il l’avait déjà si bien fait chez les colchoneros.