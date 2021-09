Après avoir lourdement critiqué Vinicius Junior, Fred Hermel, consultant pour RMC, a retiré ses insultes.

« Vinicius n’est plus con. Tout le monde s’est foutu de sa gueule. J’ai changé d’avis. Désolé, mais c’est un jeune joueur qui déborde, qui met le feu. Mais il a manqué des buts tout seul sans gardien à 20 centimètres du but. J’exagère bien sûr. Il avait de gros problèmes dans la finition. C’était terrible. C’est un joker maintenant. Il a été extraordinaire dans la finition. Beaucoup de sang-froid et de vista. Son dernier but, dans un angle incroyable, avec un geste technique fabuleux, on avait l’impression de voir Ronaldinho. Deux sublimes buts sur deux actions très compliquées, il est en train de s’améliorer. Il faut voir la confirmation dans les mois qui viennent. On se retrouve avec un Vinicius qui peut être intéressant », a indiqué le consultant sur RMC.