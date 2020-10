Les Gunners d’Arsenal sont allé chercher leur ticket pour les quarts de finale de la Carabao Cup ce jeudi en éliminant Liverpool aux tirs au but.

Malgré un onze grandement remanié par Jürgen Klopp, les Reds de Liverpool ont dominé les débats ce soir face à Arsenal. Mais bien aidés par un Bernd Leno infranchissable, les Gunners ont résisté aux assauts de Diogo Jota et de ses coéquipiers. Les deux équipes ont finalement dû se départager aux tirs au but après 90 minutes sans but.

Toujours aussi inspiré, l’Allemand Bernd Leno va repousser deux tentatives des joueurs de Liverpool et permettre aux siens de rallier les quarts de finale de la Carabao Cup.

Pariez sur ce match (bonus jusqu’à 100 euros)