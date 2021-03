En plus de la prolongation de contrat de Lionel Messi, Joan Laporta pourrait avoir de l’influence sur le transfert du défenseur du Bayern Munich.

L’avenir de David Alaba est toujours sur toutes les lèvres. Le joueur du Bayern Munich sera libre la saison prochaine et son avenir reste incertain. La seule chose qui est claire, c’est que le défenseur ne continuera pas avec l’équipe bavaroise. Il a notamment fait part de son envie de rejoindre le FC Barcelone ou le Real Madrid. Et en Allemagne, la presse assure déjà que la récente élection de Joan Laporta ferait des Blaugranas les nouveaux favoris dans ce dossier.

Le journaliste de Bild, Christian Falk, assure que le FC Barcelone serait désormais l’option privilégiée du clan Alaba, notamment grâce à l’excellente relation entre Joan Laporta et l’agent du joueur, Pini Zahavi. Mais il précise tout de même que le club catalan devra vendre cet été pour s’offrir les services du défenseur de 28 ans. Car depuis l’éclosion de Ronald Araújo et Óscar Mingueza cette saison, les places ne sont plus très nombreuses dans la défense du Barça. Affaire à suivre…