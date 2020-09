Convoqué par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement avec l’Equipe de France, Eduardo Camavinga (17 ans) a déjà tout d’un très grand.

Pour Jocelyn Gourvennec, ancien entraîneur de Guingamp et de Bordeaux, le jeune rennais possède les capacités pour postuler à une place de titulaire au sein du 11 du Paris Saint-Germain.

“Pour moi, Camavinga a déjà tout. Plus que d’axes de progression, je parlerai d’axes de confirmation. L’enjeu pour lui est de réaliser ce qu’il fait un cran au-dessus. C’est pour cela que la Ligue des champions va lui servir. Il aura moins de temps pour s’organiser et puis il sera plus attendu par l’adversaire. Pour moi, aujourd’hui, il pourrait être titulaire au PSG, parce qu’il est déjà au très haut niveau”. Commente-t-il dans “France football”. Rappelons que Camavinga va découvrir la Ligue des Champions avec le Stade Rennais cette saison.