Battu ce vendredi soir par l’AS Monaco 2 buts à 1 en match d’ouverture de la 36e journée de Ligue 1, le LOSC s’est encore un plus enfoncé dans la crise et les Dogues traversent une période délicate depuis quelques semaines.

Après la rencontre, l’entraîneur des Dogues Jocelyn Gourvennec a livré son sentiment et il trouve que la défaite est sévère et pas mérité pour ses hommes. Selon lui ce revers est en grande partie dû à la dynamique actuelle des deux équipes et un Monaco beaucoup plus en réussite. “C’est une défaite cruelle, on ne méritait pas ça. On a fait une première période où on a bien contrôlé Monaco tactiquement, on leur a donné très peu de choses. On se plombe sur une grosse erreur en fin de mi-temps. Contre une équipe qui a une très bonne dynamique et ne se pose pas de questions, ça ne pardonne pas. Malgré ça, on est revenus dans le match. Le plan était aussi d’apporter un peu de fraîcheur avec Angel (Gomes) et Edon (Zhegrova) autour de l’heure de jeu. Ils nous ont apporté de l’oxygène, du peps et on revient au score. (…) Malheureusement, on n’a pas toujours bien fini, notamment dans les 25 dernières minutes, on avait les espaces pour. Et ce sont eux qui ont fait basculer le match sur un poteau rentrant. Je pense leur dynamique actuelle les pousse.” Confie l’ancien coach des Girondins de Bordeaux en conférence de presse.