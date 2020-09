Attaquant des Blues de Chelsea, Olivier Giroud évoque l’arrivée de Thiago Silva du côté de Stanford Bridge.

“Thiago Silva, c’est clairement un joueur qui peut beaucoup nous apporter avec son expérience, son vécu, son leadership. Je pense que le coach l’a pris à Chelsea pour ça, pour encadrer les jeunes et bien sûr pour ses qualités qui sont toujours là même si comme moi il se fait un peu vieillissant. Mais je suis certain qu’il va beaucoup nous apporter. C’est un nouveau championnat, donc il le découvrira, mais je suis sûr qu’il va s’adapter très rapidement. On a beaucoup d’ambitions cette année avec le recrutement et j’espère qu’on pourra se mêler à cette course au titre qui me tient tant à cœur”, a indiqué le buteur français devant la presse.