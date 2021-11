Alors qu’il a, une nouvelle fois, été snobé par Didier Deschamps, Olivier Giroud a accordé un long entretien à L’Équipe. Dans celui-ci, l’attaquant de l’AC Milan est notamment revenu sur le changement de visage de l’équipe de France mené par Didier Deschamps depuis le retour de Benzema.

« Ce rappel a créé un déséquilibre tactique au niveau de l’équipe et dans notre façon de jouer, je le dis avec franchise, et sans rien contre Karim, explique Giroud. Il s’est passé beaucoup de choses malgré lui, on l’a bien remarqué sur certains matchs. L’équipe de France a pu pallier ce problème d’adaptation tactique bien après, on l’a surtout constaté avec la Ligue des nations. Mais il a fallu du temps.

Malgré lui, Karim a bouleversé rapidement notre façon de jouer qui était bien établie avec certains profils offensifs depuis cinq ans. La mayonnaise ne pouvait pas prendre du jour au lendemain, surtout avant une compétition comme l’Euro. Il y a des affinités et des repères tactiques à trouver. On n’a pas le même profil non plus. »