Habitué à côtoyer les bancs plutôt que les pelouses de Premier League en début de saison, Olivier Giroud avait fait part de ses interrogations et de ses envies d’ailleurs concernant son avenir professionnel. Mais depuis, la situation a bien changé pour l’attaquant des Blues, qui a retrouvé du temps de jeu et de la confiance à Chelsea.

Décidément, tout peut aller très vite dans le monde du football. Alors qu’il était cantonné à un rôle de remplaçant de luxe en ce début d’exercice 2020-2021, Olivier Giroud a eu un déclic mental et physique pour franchir encore un nouveau palier à 34 ans. En cannes olympiques, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus a retrouvé du temps de jeu et énormément de confiance en Angleterre. Celui qui affichait encore son désir de quitter les Blues récemment a complètement changé d’avis en l’espace de quelques semaines.

« La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea. Maintenant, on sait que ça va très vite dans le football, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je veux garder la tête froide et me concentrer sur le terrain. J’arrive en fin de contrat à Chelsea en juin prochain, même si on a encore une année avec option. On fera les comptes à la fin de l’année. Mais encore une fois, j’ai l’ambition de gagner quelque chose avec Chelsea cette saison car j’ai de grands espoirs liés à la qualité de notre groupe », a confié Giroud au Dauphiné Libéré ce lundi.