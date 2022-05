De passage en conférence de presse ce jeudi pour annoncer sa liste des 24 Bleus sélectionnés pour le prochain rassemblement, Didier Deschamps a également évoqué la question des absents.

Alban Lafont (FC Nantes)

« Il est présélectionné, comme il l’était avant. Il réalise une belle saison avec le FC Nantes. Il est beaucoup plus régulier. Il est en concurrence avec Alphonse Areola. Alphonse a du vécu, il a du temps de jeu avec nous. Lafont n’est pas plus loin qu’il n’était il y a deux mois. »

Ibrahima Konaté (Liverpool)

« Il est dans une équipe qui joue le titre en Premier League. Il a un profil intéressant bien évidemment. Il y a une concurrence aussi. William (Saliba) a répondu à mes attentes (lors du dernier rassemblement). Si j’en prends un, c’est pas l’autre. Il y a beaucoup de joueurs à tous les postes qui poussent. Ça permet aux plus anciens de ne pas s’endormir aussi. Aujourd’hui, c’est ça. Comment ça sera en septembre, en novembre ? Il (Konaté) a toutes les qualités d’un défenseur moderne. Comme William (Saliba). »

Ousmane Dembélé (FC Barcelone)

« C’est une question de concurrence. Ousmane, je le connais. Il est habitué à jouer comme un milieu excentré. L’utiliser dans notre système actuel, ce n’est pas son poste. »

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

« Il est intéressant, oui, en entrant notamment. Il amène du peps, de l’énergie. Il est dans un club champion d’Espagne, Il fait partie de la génération Espoirs où il y a des points à aller chercher pour assurer la qualification à l’Euro. Il fait partie des joueurs qu’on regarde. Pour une première saison au Real, en tenant compte de la concurrence, il a amené beaucoup de détermination. Quand on est dans un très très grand club comme ça, le temps de jeu, c’est un peu la partie négative. »

Olivier Giroud (Milan AC)

« Je veux offrir la possibilité aux joueurs offensifs d’avoir plus de temps de jeu sur ces quatre matches. Ils sont performants avec leurs clubs. Ces prochains matches sont une possibilité pour eux de s’aguerrir. Olivier (Giroud) faisait partie des options, il joue le titre en Italie et au mois de mars tout s’est bien passé pour lui et l’équipe de France. »