Le nouveau coach des Girondins, Vladimir Petkovic, a évoqué sa méthode dans les colonnes de L’Equipe.

« Pour moi, ce qui compte, ce n’est pas le système mais l’interprétation que vous en faites, les principes de jeu, faire en sorte que tous les joueurs soient ensemble pour développer le même football. Mon intérêt actuellement, c’est de ne pas mettre la pagaille. Avec la Suisse, j’ai appris que ça ne servait à rien d’aller au-delà de quatre, cinq points principaux. C’est quand l’équipe commence à les assimiler, qu’elle se sent de plus en plus sûre d’elle et qu’elle prend du plaisir à les mettre en pratique qu’il se passe quelque chose. Aujourd’hui, la priorité, c’est de travailler sur la tête des joueurs en leur transmettant des principes de jeu et l’envie de prendre des risques », a indiqué le coach bordelais dans L’Equipe.