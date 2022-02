Pour reprendre les commandes des Girondins de Bordeaux, les dirigeants auraient déjà 5 noms dans un coin de la tête.

Après l’humiliation 5-0 à Reims ce week-end, les dirigeants des Girondins de Bordeaux n’ont pas tardé à réagir. Ce lundi, ils ont officialiser la mise à pied du coach bosnien Vladimir Petkovic. Un changement nécessaire puisqu’avec un bilan de 4 victoires, 6 nuls et 13 défaites, Bordeaux est actuellement 19e de Ligue 1, à seulement 2 petits points de la lanterne rouge Saint-Étienne. Et si la dynamique semble enfin s’inverser chez les Verts, ce n’est pas le cas à Bordeaux où le prochain entraîneur devra lancer une véritable « opération sauvetage ».

Et pour relever le défi, les dirigeants bordelais ont déjà quelques pistes en tête. Dans les différents médias, le nom de David Guion revient notamment avec insistance. Passé par Reims, il avait refusé de prendre les rênes de l’ASSE en fin d’année dernière. Son nom serait tout en haut de la shortliste de Bordeaux, devant ceux de Lucien Favre et Rudi Garcia. Enfin les Girondins de Bordeaux pensent à deux noms moins clinquants, mais peut-être plus plausibles : Vitor Pereira, ancien du Fenerbahçe et João Sacramento, ancien adjoint de José Mourinho et de Christophe Galtier.