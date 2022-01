Selon les informations de l’Equipe, Bordeaux prévoit un déficit record de 64 millions d’euros, avant ventes des joueurs, au 30 juin prochain. Gérard Lopez s’active en coulisses.

SI Bordeaux n’est pas au mieux en Ligue 1 avec une inquiétante 17e place, aux portes de la zone rouge, les finances ne sont pas non plus au mieux. Gérard Lopez a déjà commencé le grand ménage pour limiter les pertes. Hier, le président du club maritime a écarté six joueurs de son effectif : Laurent Koscielny, Samuel Kalu, Josh Maja, Mehdi Zerkane, Otávio ou encore Paul Baysse. Parmi eux trois sont les plus gros salaires du club selon l’Equipe. Le média français indique que cette saison le club prévoit un déficit de 64 millions d’euros, et ce avant la vente des joueurs. Le club aurait donc prévu de vendre pour 20 millions d’euros avant cet été pour ramener ses pertes aux alentours des 40 millions. Toujours selon le quotidien, Gérard Lopez multiplie les contacts avec des financiers, anglo-saxons notamment, pour l’accompagner au club.