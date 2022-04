Alors que Bordeaux devra chercher un nouvel entraîneur cet été, Jean-Pierre Papin a déjà déposé sa candidature.

De passage au micro d’Europe 1 ce lundi, l’ancien Ballon d’Or 91 Jean-Pierre Papin en a profité pour évoquer la situation des Girondins de Bordeaux, club dont il a porté les couleurs pendant deux saisons entre 1996 et 1998. Sous contrat avec le club aquitain jusqu’en juin 2022, David Guion ne devrait pas prolonger et son successeur est peut-être déjà tout trouvé. Aujourd’hui en poste à Chartres, en National 2, Papin a ouvertement annoncé qu’il est prêt à prendre les rênes de l’équipe bordelaise si Gérard Lopez lui propose.

« Si on m’appelle pour reprendre Bordeaux ? Quand on fait ce métier, et qu’on a eu la chance de faire Strasbourg, de faire Lens… Bordeaux, ce serait quelque chose qui serait dans mes cordes, oui. Oui, ça me plairait. En plus, je suis de là-bas, j’habite là-bas, donc… »

Actuellement 19e de Ligue 1 Bordeaux est toujours dans la course pour le maintien avec une seule longueur de retard sur le barragiste, l’AS Saint-Étienne (18e).